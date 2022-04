Pescara, le telecamere di sorveglianza riprendono l'uomo che ha sparato al cuoco

Sono state diffuse le immagini delle telecamere di sorveglianza del locale dove un uomo, poi arrestato, ha esploso diversi colpi di pistola contro il cuoco. L'indagato, intorno alle 13 di domenica è entrato nel locale, dove l'avevano già visto nei giorni scorsi. Poco prima si era seduto ad un tavolo e aveva pasteggiato. Poi è entrato dentro, per chiedere altri arrosticini e vino. Ma ha cominciato a lamentarsi, perché non voleva aspettare, perché secondo lui l'attesa per avere la carne era troppo lunga. Così prima ha sferrato un pugno in faccia al cuoco, poi ha estratto una pistola calibro 22 e gli ha esploso contro diverse pallottole, che hanno raggiunto la vittima, un 23enne di origine dominicana che vive da lungo tempo a Pescara, in diverse parti del corpo. E poi, quando il ragazzo è stramazzato sul pavimento l'uomo ha girato attorno al bancone e ha sparato ancora due colpi.