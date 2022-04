Video - Petardo al gol del Lecce, portiere del Vicenza a terra: portato via in barella, stop partita

Stop a Vicenza-Lecce per un petardo che ha costretto all'uscita dal campo il portiere dei veneti. Una bomba carta è stato lanciata in campo dalla curva occupata dai tifosi del Lecce, il portiere vicentino Nikita Contini è rimasto a terra ed è stato poi portato fuori inbarella. L'episodio è avvenuto poco dopo il gol del vantaggio del Lecce, al 69' della partita valida per la penultima giornata di serie B, Contini è stato sostituito e la partita si è fermata.