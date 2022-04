Positivo al covid si barrica sul balcone: la polizia di Shanghai lo trascina nel centro quarantena

La Cina ha scelto la linea tolleranza zero per affrontare quest'ultima ondata di covid. Da Shangai continuano ad arrivare video in cui si possono osservare i metodi molto sbrigativi che hanno adottato le autorità nell'attuare le misure di controllo e sicurezza. Qui vediamola polizia che si introduce in casa di una persona che probabilmente è risultata positiva e deve essere trasferita in un centro quarantena covid e non ne sembra molto felice.