Putin con una candela rossa tra le mani alla messa di Pasqua: "La fede nel trionfo della vita"

Il presidente russo Vladimir Putin ha partecipato alla messa di mezzanotte per la Pasqua ortodossa nella Cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca. La funzione è stata celebrata dal Patriarca di Mosca e di tutta la Russia Kirill. Con Putin anche il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin. Il presidente russo ha rivolto gli auguri in un messaggio pubblicato dal Cremlino ai cristiani ortodossi e a tutti i cittadini russi. "Questa grande festa unisce i cristiani ortodossi, tutti i cittadini della Russia che celebrano la risurrezione di Cristo, attorno a ideali e valori morali elevati, risveglia nelle persone i sentimenti più luminosi, la fede nel trionfo della vita, della bontà e della giustizia", ha detto il leader ringraziando poi la Chiesa ortodossa russa per il "lavoro costruttivo e fruttuoso volto a preservare le nostre più ricche tradizioni storiche, culturali e spirituali, rafforzare l'istituzione della famiglia ed educare le giovani generazioni". Il patriarca Kirill ha sostenuto l'offensiva russa in Ucraina.