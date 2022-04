Putin e Lukashenko arrivano al cosmodromo di Vostochny, in Russia

Al via l'incontro bilaterale fra il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo della Bielorussia Alexander Lukashenko nel cosmodromo di Vostochny, in Russia. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Ria Novosti. Precedentemente l'agenzia Tass aveva riferito che i due avrebbero tenuto "colloqui sullo sviluppo della cooperazione bilaterale, sulla situazione in Ucraina e su una risposta congiunta alle sanzioni occidentali". Al termine dell'incontro è in programma una conferenza stampa di Putin e Lukashenko.