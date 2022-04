Raul Bova, si racconta a Mara Venier

Lunga ed intensa intervista a Raul Bova nella puntata di Domenica In andata in onda ieri, 24 aprile 2022. Nel salotto di Mara Venier, l'attore si è raccontato ripercorrendo la sua carriera a partire dagli esordi. Al riguardo, Raul ha citato la canzone “Scatola” di Laura Pausini, dove appunto si parla di tutti i tasselli che compongono una vita e l'attore ha detto "Il ragazzo che ero un tempo, pieno di sogni, mi piace. E’ rimasto dentro di me e non lo voglio mai dimenticare. Quel ragazzo mi fa compagnia anche oggi. I sogni di allora voglio averli ancora oggi”.

Durante la trasmissione sono stati trasmessi vecchi video e interviste fatte all'attore, offrendogli la possibilità di parlare anche della vita personale.

La immagini insieme alla compagna, Rocío Muñoz Morales, lo hanno fatto commuovere e, a proposito del rapporto con le figlie Luna e Alma, Bova ha detto: “Sono un papà cresciuto con il tempo”.

Da giovedì 28 aprile, Raoul sarà il nuovo protagonista di Don Matteo: Spoleto si risveglierà con la sconvolgente notizia della sparizione di Don Matteo e dietro l’altare, a recitare la messa, ci sarà Don Massimo, che si definirà “nuovo parroco”...