Rischio fame per i Paesi poveri: solo da febbraio a marzo, il prezzo del grano è aumentato del 12%

Le regioni che soffriranno maggiormente le ripercussioni della guerra, secondo la FAO, saranno il Nord Africa e del Medio Oriente, ma anche l'Africa subsahariana subirà un serio impatto in termini di costi energetici che naturalmente si riflettono sul prezzo del petrolio, dei carburanti e dei fertilizzanti.

I dati dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione indicano che a marzo si sono toccati i livelli “più alti di sempre", dopo che l'invasione russa dell'Ucraina ha "provocato degli shock" sui mercati.

L'ultimo livello dell'indice delle variazioni mensili dei prezzi internazionali di un paniere di prodotti alimentari diffusamente commercializzati è stato più alto del 33,6% rispetto a marzo 2021.

I rincari maggiori sono per grano, mais, oli vegetali, ma anche zucchero e carni, i cui prezzi sono alle stelle. Russia e Ucraina forniscono quasi un terzo delle esportazioni globali di grano e questo sta causando problemi all’economia di tutto il Mondo, ma saranno i Paesi più poveri a pagare il prezzo più alto. Difficile immaginare, infatti, come potranno gestire la situazione quei quasi 50 Paesi che, come l'Eritrea o il Ruanda, dipendono totalmente da queste esportazioni.