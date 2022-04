Russia, le immagini del deposito di munizioni in fiamme a Belgorod - Video

In prossimità del villaggio di Staraya Nelidovka, un deposito di munizioni è in fiamme. Non ci sarebbero vittime civili - ha dichiarato il governatore della Repubblica popolare di Belgorod. Vyacheslav Gladkov ha detto di essere stato svegliato dalle esplosioni. Nel frattempo, è apparso online questo video registrato da una telecamera della zona. Gladkov ha affermato che non sono stati segnalati danni a edifici residenziali. Ha poi aggiunto sul suo canale Telegram che forti scoppi, simili a esplosioni, sono stati uditi a Belgorod, nella Russia occidentale, non lontano dal confine con l'Ucraina a partire dalle 3:35 ora di Mosca. Si tratterebbe di circa quattro esplosioni.