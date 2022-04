La guerra in Ucraina

“È stato Dio a salvarci”,dovevano essere alla stazione di Kramatorsk quando è arrivato il missile russo che ha ucciso 52 persone, invece qualcuno si è salvato per un ritardo, chi per aver cambiato stazione. Adesso sono arrivati a Leopoli, ma la loro odissea è tutt’altro che terminata, molti di loro non sanno neanche dove andare.