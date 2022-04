Samantha Cristoforetti porta la scimmietta peluche nello spazio. A bordo anche una tartaruga - Video

La prima volta l'astronauta portò con sé Olaf, il pupazzo di neve in Frozen

La seconda volta sulla Stazione spaziale internazionale (ISS) di Samantha Cristoforetti è stata vissuta con grande attenzione da parte dei media. Così non è passata inosservata la scimmietta che svolazzava sul lato destro del video, proprio dove era seduta l'astronauta italiana dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa).

Durante il volo dello SpaceX Crew-3 con equipaggio, Cristoforetti lascia andare il peluche che dopo qualche piroetta in assenza di gravità si mostra in favore di telecamera. E non è l'unico peluche diretto nello Spazio, ecco che una tartaruga spunta dall'altro lato ed è agguantata dall'astronauta Kayla Barron.

In realtà mentre la scimmietta di Astrosamantha è un peluche portafortuna, la tartaruga marina a bordo della navicella spaziale SpaceX Dragon “Endurance” è un “indicatore Zero-G” - ovvero un segnalatore di microgravità nonché omaggio ai primi membri del NASA Astronaut Group 22 (soprannominati “The Turtles”).