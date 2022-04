Scene di disperazione dentro un centro quarantena covid a Shangai

Dall'inizio di questo lockdown la situazione in Shangai sembra fuori controllo. Cittadini disperati obbligati a stare in casa con difficoltà di trovare cibo e acqua. Molti video mostrano i positivi portati via con la forza e condotti in speciali centri di quarantena che sembrano gestiti in maniera approssimativa. Spesso ricavati in capannoni o strutture sportive. In questo video l'interno di uno di questi. Vediamo del disordine e del cibo a terra. Una delle ospiti sembra molto provata dalla permanenza.