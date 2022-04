Un fiume di schiuma tossica e corrosiva paralizza una città vicino Bogotá - Video

A pensare alla costa della Colombia e ai panorami con l'affaccio sul Mar dei Caraibi non è facile immaginare nuvole bianche di schiuma corrosiva che si aggirano per le strade. Ben distanti da quel paradiso naturale, la città di Mosquera, vicino a Bogotá, è letteralmente paralizzata dalla schiuma che svolazza qua e là. Le immagini aiutano a comprendere il fenomeno proveniente dal fiume Balsillas. Secondo il governo si tratterebbe di un fenomeno generato dai rifiuti di detersivi scaricati nel fiume. Intanto gli abitanti si lamentano: “La schiuma non è sapone altrimenti non sarebbe così corrosiva. E poi l'odore è sgradevole”. Qualcuno lamenta anche problemi alla salute: “Con questa schiuma sto peggiorando, i miei polmoni non sono in gran forma”.