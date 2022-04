Soldato ucraino salvato dal cellulare

In guerra un attimo, un secondo, un centimetro possono far la differenza tra vivere e morire. Questo soldato in trincea, con al braccio la fascia azzurra dell'esercito ucraino, mostra al commilitone il cellulare evidentemente segnato da una scheggia o da un proiettile. È evidente anche la sua espressione sollevata nel constatare come questa volta quel centimetro lo abbia salvato. Nell'altra mano invece stringe un caricatore per il suo AK74. In sottofondo si sentono gli scoppi dell'artiglieria.