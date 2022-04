Viaggio lungo il confine tra Moldavia e Ucraina, dove si teme l'arrivo di migliaia di profughi

Il confine sud della Moldavia, quello con Odessa, è il più conosciuto. Da qui in 4 settimane sono passati 400mila profughi ucraini: 100mila sono rimasti nella piccola Moldavia. Ma cosa succede nei confini a nord, dove c’è solo il fiume Dnistro a separare placide cittadine moldave, come Soroca, da un paese in guerra? L’inviata di RaiNews si è messa in viaggio, questo è il suo racconto.