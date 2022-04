A causa della guerra in Ucraina, Confindustria rivede al ribasso le stime di crescita dell'Italia, che nei primi sei mesi dell'anno entrerà in recessione, per poi chiudere il 2022 al +1,9%. 68 miliardi il costo del caro energia. Alessandro Marchetti e Paolo Mancinelli hanno intervistato il presidente degli industriali, Carlo Bonomi.