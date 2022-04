Video. Paura e sangue dopo gli spari nella metropolitana di New York, numerosi feriti

Paura nella metropolitana a New York. Secondo quanto riportato dai media locali, si registrano 13 feriti in una stazione della metro a Brooklyn a causa di una sparatoria. Il sospettato autore della sparatoria era vestito come un dipendente della Metropolitan Transportation Authority. Lo riportano i media locali citando alcune fonti, secondo le quali il travestimento gli ha consentito di mimetizzarsi fra la folla e scappare.