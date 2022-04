La passeggiata spaziale dei cosmonauti russi che lavorano su braccio robotico europeo - Video

Due passi senza gravità di routine ma che hanno un significato che va al di là dello spazio: i due astronauti russi, Oleg Artemyev e Denis Matveev, hanno condotto la seconda delle attività extraveicolari previste fuori dalla Iss - Stazione spaziale internazionale - per attivare il nuovo Braccio Robotico Europeo attaccato al modulo russo - un laboratorio multiuso - "Nauka" (dal russo "scienza"). Come la precedente passeggiata spaziale dello scorso 18 Aprile, anche quella di oggi è durata più sette ore.

I compiti principali della passeggiata spaziale includevano la rimozione ed il lancio di coperte termiche, che coprivano il braccio, ed il rilascio dei blocchi di lancio dello stesso. Il braccio europeo - lungo ben 11 metri - è il primo robot in grado di muoversi attorno ai moduli russi dell'avamposto orbitante. Riuscirà a gestire componenti di un peso massimo di 8.000 kg, con una precisione di 5 millimetri. Potrà essere azionato dall'interno e dall'esterno della Stazione Spaziale e sarà in grado di trasportare gli astronauti da un luogo di lavoro all'altro, durante le attività extraveicolari.

L'equipaggio in orbita, dove la guerra è lontana

Sulla stazione spaziale, l'italiana Samantha Cristoforetti ed il comandante della Crew-4, lo statunitense Kjell Lindgren (i due veterani della missione), che nel pomeriggio hanno dato il benvenuto al pilota Bob Hines ed alla specialista di missione Jessica Watkins entrambi al loro debutto spaziale. L'intero l'equipaggio è composto da sei americani, due europei e tre russi. Tra i quali appunto, Artemyev e Matveev. Sulla loro permanenza - messa a rischio dallo scontro tra il loro paese e l'Europa a causa del conflitto ucraino - la stessa astronauta italiana aveva auspicato che "la Iss rimanga un simbolo di cooperazione pacifica", ribandendo che fra gli astronauti a bordo ci sono "amicizia e di volontà di lavorare insieme".