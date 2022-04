Truppe russe in movimento: verso il Donbass ma anche sul confine finlandese

Le forze armate russe si stanno riorganizzando in vista di una nuova offensiva nel Donbass. Molte immagini degli spostamenti di veicoli e truppe finiscono per essere pubblicati sui social network, filmate da civili o anche dagli stessi soldati russi, in territorio ucraino, russo o bielorusso. Ci sono movimenti però anche nelle vicinanze del confine con la Finlandia, proprio nei giorni in cui le autorità del paese scandinavo dichiarano di stare valutando la possibilità di richiedere l'adesione alla Nato