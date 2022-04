Un kebab "spaziale": lanciato nel cosmo per celebrare le imprese dei voli umani

Un ristoratore turco, della città Adana, con l'aiuto di un gruppo di imprenditori locali, ha deciso di celebrare questa data in un modo alquanto singolare. Hanno fissato una salsiccia di Kebab su un vassoio di polistirolo, saldato a una scatola progettata per resistere a condizioni estreme, completa di telecamera gopro e dispositivo di tracciamento, poi l'hanno fatta salire in cielo sollevata da un grande pallone.

Dopo 3 ore e 40 km il pallone è scoppiato e il kebab è precipitato in mare. La squadra ha recuperato il kebab quasi intatto a circa 121 km dal sito di lancio. Il fallimento non ha però scoraggiato il ristoratore che ha promesso di tentare di nuovo il lancio del piatto piccante.