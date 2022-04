Tyson di nuovo nei guai: prende a pugni passeggero su un aereo - Video

Secondo il sito americano Tmz Sports, l'incidente è avvenuto intorno alle 22:30 di sera mentre Tyson stava volando dall'aeroporto internazionale di San Francisco diretto in Florida. Un testimone sull'aereo ha detto che mentre lui e il suo amico si stavano imbarcando sullo stesso volo di Tyson, la 55enne leggenda della boxe inizialmente sarebbe stata d'accordo con loro e gli altri passeggeri a scattare dei selfie. Successivamente, però, Tyson infastidito da un ragazzo seduto dietro di lui, prima gli ha detto di smetterla e poi ha iniziato a prenderlo a pugni in faccia. Fonti vicine allo stesso Tyson affermano che l'uomo era estremamente ubriaco... e non smetteva di provocare il pugile al suo posto. In un video su Tmz si vede Tyson che scarica una raffica di colpi contro l'uomo per poi lasciare l'aereo pochi secondi dopo. Il ragazzo aggredito ha ricevuto cure mediche e poi è andato alla polizia per denunciare l'incidente.