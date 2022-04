Artiglieri ucraini armano ed utilizzano un sistema missilistico semovente GRAD

Il BM-21, anche conosciuto come Grad (БМ-21 "Град"="grandine"), è stato introdotto nelle forze armate sovietiche nel 1961, e da allora si è diffuso come il più importante lanciarazzi d'artiglieria moderno. La sua dotazione di quaranta razzi per veicolo lo ha reso un sistema effettivamente capace di un fuoco di saturazione micidiale anche a lunga distanza, compatibile con la relativa imprecisione dell'arma. I BM-21 possono lanciare il loro carico di armi in pochi secondi, e dileguarsi quasi sempre prima dell'arrivo del fuoco di controbatteria (almeno 3 minuti).

Il suo successo ha causato il diffondersi di numerosissime sue copie cinesi, romene, tedesche, italiane (il FIROS è un'arma da 122 mm x 40 colpi) ed egiziane (SAKR). Molte le versioni dei razzi aggiornati proposte nel tempo, incluse quelle con testate EFP, terribili ordigni autoforgianti anticarro, che consistono in una carica cava che 'modella' un disco di rame, sparandolo ad altissima velocità sul tetto dei veicoli (lo scoppio avviene in aria, con un sensore termico).