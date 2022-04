Le toccanti immagini del teatro di Mariupol visto dal drone: riconoscibile solo la facciata

Sono le testimonianze a raccontare l'inferno del 16 marzo, quando è finito nel mirino delle truppe russe il Teatro di Mariupol. I feroci combattimenti in città non hanno risparmiato la casa dell'arte, un rifugio dove tanti hanno trovato la morte. Rimasti intrappolati si stimano almeno 300 vittime. Così le immagini registrate da un drone mostrano quel luogo divenuto simbolo degli orrori della guerra. Devastato, riconoscibile soltanto dalla facciata rimasta in piedi proprio come la resistenza ucraina. Tutt'intorno c'è odore di morte e il suono di un brutale assedio che va avanti da circa 6 settimane. La città portuale di Mariupol è strategica per “vincere la guerra”. Essenziale per completare il piano di Putin. Sono 10 mila i civili morti, ma potrebbero arrivare a 20 mila secondo il primo cittadino. La città è isolata e i combattimenti non trovano soste. A raccontare la drammaticità di quanto accade a Mariupol è il sindaco Vadym Boičenko, 44 anni, che condanna l'azione russa e il blocco dei convogli umanitari “voluti per coprire la carneficina al mondo esterno”. I russi - secondo Boičenko - avrebbero fatto ricorso alla cremazioni, con attrezzature mobili ad hoc montate sui camion, per smaltire i cadaveri che tappezzano le strade. Uno stratagemma infernale per evitare che l'opinione pubblica scopra una nuova Bucha (La strage di civili nei sobborghi di Kiev, documentata dopo il ritiro delle truppe russe dalla capitale).