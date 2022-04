Ucraina: un drone riprende la scena del ciclista ucciso dai carri armati a Bucha

Un drone militare delle forze ucraine ha ripreso l'uccisione di un ciclista che viene ucciso a Bucha. Le immagini risalgono a fine febbraio e sono state diffuse dall'agenzia di giornalismo investigativo, Bellingcat e poi rilanciate sui social.

Nel filmato un uomo percorre in bicicletta una strada di Bucha, la stessa che poi abbiamo visto in questi giorni disseminata di cadaveri, la via Yablunska. Nella via parallela si nota un convoglio militare di blindati in fila. Il ciclista una volta svoltato a sinistra ad un incrocio viene ucciso con diversi colpi provenienti dall'auto blindata russa che si vede appostata sulla strada.

Sia le immagini in movimento riprese di recente che quelle satellitari mostrano, poco dopo l'incrocio, il cadavere di un ciclista nel punto in cui viene colpito nel video dal drone.