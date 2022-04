Le commoventi immagini dei funerali di due soldati ucraini a Oleksandrivka

La guerra in Ucraina

In questo video le bellissime e commoventi immagini di un funerale a Oleksandrivka di due soldati ucraini deceduti nell'attacco in una base militare alle porte di Odessa. Kiev preferisce non divulgare dati ufficiali sul numero e l'identità delle vittime di questa guerra, soprattutto militari. Questo servizio ci ricorda quanto costa la resistenza. Dietro a ogni atto di valore ci sono il dolore e la sofferenza delle famiglie dei caduti.