Un tank ucraino solitario colpisce un convoglio russo

In questo video, che i profili social di open source intelligence (Osint) datano ad alcuni giorni fa, durante la ritirata russa dalla regione di Kiev, e localizzano nelle vicinanze del paese di Nova Basan, circa 60km a est della capitale, un singolo carro armato tiene sotto scacco un intero convoglio russo, costituito da tank e veicoli di trasporto, in movimento verso Est. Almeno due mezzi vengono colpiti e distrutti.

Il carro armato solitario, che non sembra essere uno di quelli normalmente in dotazione alle forze ucraine e potrebbe quindi essere stato sottratto al nemico in una battaglia precedente, forse da un battaglione di volontari stranieri, è piazzato in una posizione ottimale: protetto da alcune case, ha un angolo di tiro perfetto per colpire i veicoli russi mentre svoltano a sinistra.

Il video è stato con tutta probabilità ripreso da un drone ucraino e post-prodotto aggiungendo le bandierine dalle stesse forze armate o in ambienti a esse vicini.