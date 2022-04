Una battaglia aerea nei cieli del Donbass

Le silhouette nere dei Mi -28 russi si stagliano nel tramonto arancio dei cieli del Donbass. Sembrerebbero due e sono ingaggiati dai colpi della contraerea ucraina. Uno dei due velivoli lancia probabilmente dei flare, contromisure diversive per i colpi provenienti da terra e poi i Mi-28 spariscono. Riappaiono poco dopo in direzione opposta. il primo elicottero si allontana ma il secondo non ce la fa e viene centrato sulla coda da un colpo. Si divide in due ancora in aria, prima di schiantarsi a terra. La didascalia che accompagna il post sotto al video racconta poi la cattura dei due membri dell'equipaggio ancora vivi dopo lo schianto.