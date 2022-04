È disponibile su Raiplay "Benvenuti bambini"

Continua l'impegno della Rai per gli ucraini in Italia. Dopo il notiziario il lingua ucraina, in onda ogni giorno alle 15 su Rainews24, dal primo aprile è disponible su Raiplay "Benvenuti bambini" una sezione speciale di cartoni animati e programmi per ragazzi che i bambini rifugiati possono seguire nella loro lingua.