Mariupol: "Deportati in Russia oltre 30 mila civili e più di 4 mila bambini"

“Mariupol è una città martire, siamo sotto assedio da più di venti giorni. Ed è difficile continuare a difendersi senza gli adeguati rifornimenti”.

Sergii Orlvov, vice sindaco di Mariupol, la città portuale sulla quale si sta concentrando da giorni l'offensiva russa, parla di una città allo stremo, isolata, dove non arrivano gli aiuti umanitari e in cui mancano acqua potabile, elettricità e derrate alimentari: " La città è stata rasa al suolo. La battaglia continua a concentrarsi nella zona industriale, a sud. I civili rimasti sono circa 130 mila e di questi circa il 7 per cento sono bambini.

Finora sono stati deportati in zone depressa della Russia oltre 30.000 miei concittadini e più di 4.000 bambini. Molti di loro sono stati separati dalle famiglie perché spesso i genitori, specie gli uomini, vengono deportati in carcere. Altre famiglie ancora sono state prese in blocco e portate nel sud della Russia", ha raccontato a Rainews 24 Orlvov.