Video - Panatta, "Ha ragione Djokovic. La presa di posizione di Wimbledon è completamente folle"

Questa volta sono d’accordo con Djokovic, La presa di posizione di Wimbledon è completamete folle, i giocatori russi sono cittadini russi, non sono la Russia. Mi sembra una forma razzista nei confronti di questi giocatori”. Panatta non crede neanche alla motivazione che premiare un giocatore russo sarebbe imbarazzante per i reali inglesi: “potrebbero premiere vecchie glorie del tennis inglese”. Riguardo alla possibilità che l’Italia faccia lo stesso per gli Internazionali di Roma ha aggiunto: “Sono completamente contrario!”