Video - Questa NON è la Moskva che affonda

Se la guerra militare è limitata al martoriato territorio ucraino, la guerra economica delle sanzioni e quella dell'informazione sono ormai globalizzate. Le munizioni di quest'ultima sono spesso le notizie vere, ma forse più spesso la propaganda e la diffusione di fake news. Questo video è una di quelle. Questo video che gira da alcuni giorni in rete è presentato, commentato e condiviso come l'affondamento della nave ammiraglia della flotta russa Moskva, di cui ad ora non abbiamo immagini reali verificate. In questo video si vedrebbe in realtà l'affondamento della nave americana Buchanan durante un esercitazione del 2000. È comunque impressionante vedere come può affondare velocemente anche una nave di grandi dimensioni.