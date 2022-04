Quando la morte arriva dal cielo: i droni colpiscono senza preavviso, micidiali - Video

Un video in cui un drone è protagonista assoluto dell’azione. Approfittando delle ridotte dimensioni e del sistema propulsivo elettrico molto silenzioso i droni riescono ad avvicinarsi molto al bersaglio, sganciando l'ordigno esplosivo con estrema precisione. I soldati bersaglio di questo drone non si rendono neanche conto di cosa gli stia arrivando addosso. I droni sono i piccoli quadricotteri per uso civile che si possono trovare normalmente in commercio che vengono usati normalmente anche per fare riprese video, appositamente modificati.