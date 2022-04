Video, in fiamme deposito petrolifero in Russia a 150 km dal confine ucraino

Due incendi sono divampati in un deposito di carburante nella località russa di Bryansk, a 150 km dalla frontiera ucraina. Da parte russa non si hanno indicazioni al momento sulla natura dell'incendio né sulle cause. Sui post telegram non ufficiali di parte ucraina si legge che a colpire gli impianti della Transneft Druzhba, filiale della principale compagnia di trasporto e esportazione di petrolio della Russia Transneft, sarebbero stati missili sparati con l'ausilio di droni. La prima esplosione sarebbe avvenuta verso le 2 del mattino la seconda mezz'ora dopo nel distretto Fokinsky.