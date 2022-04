Video, la bomba sganciata dal drone sembra entrare proprio nel tetto apribile della macchina

La guerra in Ucraina

Grande la precisione raggiungibile da questi piccoli droni, silenziosi e letali. Sono quadricotteri, cioè forniti di quattro eliche, normalmente venduti in commercio per realizzare riprese video, modificati dagli specialisti dell'esercito ucraino con pezzi stampati in 3D. Il peso dell'ordigno deve essere limitato e quindi l'esplosione è molto contenuta ma compensata dall'estrema precisione.