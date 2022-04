Meduza: ecco il video che prova l'uccisione dei civili a Bucha prima del ritiro delle truppe russe

Il sito indipendente russo Meduza ha pubblicato un video che proverebbe che la popolazione civile di Bucha è stata sicuramente uccisa prima del ritiro dell'esercito russo dalla città. A giudicare dai metadati dei file che sono a disposizione del sito, questi video sono stati girati nel giro di alcuni giorni, dal 23 al 30 marzo, mentre le unità degli invasori si trovavano all'interno della città. Nei filmati si possono vedere le salme che giacciono in via Yablonskaya, e anche in altre strade adiacenti di Bucha. I giornalisti hanno effettuato la geolocalizzazione della posizione dei corpi che corrispondeva appieno alla posizione riscontrata il primo e il 2 aprile, dopo il ritiro dalla città delle truppe russe. Meduza fa notare che tutti i morti, ripresi dall'alto, giacciono non solo negli stessi posti, ma anche nelle stesse posizioni come nei filmati realizzati sul terreno.