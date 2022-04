All'asta il "Leonardo da Vinci" dei violini

È chiamato il Leonardo da Vinci dei violini e sta per essere messo a un’asta che potrebbe quotarlo oltre 10 milioni di euro.

Stiamo parlando di un esemplare unico al mondo, di oltre 300 anni di età, realizzato nel 1736 dal liutaio Giuseppe Guarneri e attualmente di proprietà di Regis Pasquier, talentuoso violinista francese di fama internazionale. Narra la storia che Pasquier, appena ne entrò in possesso, non perse tempo e lo usò subito per una esibizione senza nemmeno averlo dovuto provare prima tanta è la sua perfezione.

Sophie Perrin, della casa d’aste parigina Aguttes, ha spiegato come un violino del Guarneri sia equiparabile ad un Rembrandt, un Goya o, persino, a un dipinto di Leonardo da Vinci, tale è la purezza del suono che produce e la particolarità della tecnica con cui è stato realizzato.

Lo strumento, in legno di acero e alto poco meno di 4 centimetri, appartiene ai pochi sopravvissuti degli appena 150 prodotti dal liutaio cremonese e ha una qualità e longevità paragonabile solo ad uno Stradivari.

Il violino sarà messo all'asta il prossimo 3 giugno dopo una valutazione da parte dei possibili intenditori che durerà ben tre giorni. La stima del prezzo di base è di 4,5 milioni di euro, ma Perrine si aspetta una battitura che può tranquillamente superare la doppia cifra.

Per gli amanti delle spigolature, un Guarneri è stato al centro del celebro romanzo di Camilleri “La voce del violino” della serie di Montalbano.