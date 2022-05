Video - 100 aerei americani da trasporto atterrano vicino al confine con l'Ucraina

La guerra in Ucraina

Sembrerebbe, da video pubblicati su telegram da ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS, che negli ultimi cinque giorni circa 100 enormi aerei militari americani da trasporto siano atterrati all'aeroporto di Rzeszow, in Polonia, vicino al confine con l'Ucraina. La cittadina polacca è spesso meta di carichi aerei destinati ad alimentare le forze ucraine, ma anche a sostenere le organizzazioni di solidarietà che operano in quell'aerea. Secondo lo spotter olandese Gerjon, che analizza il traffico aereo, anche l'Aeronautica militare italiana ha spesso usato questo scalo per voli militari partiti da Pisa e Pratica di Mare. Spesso le rotte evitano l'Ungheria, nazione che ha vietato lo spazio aereo a voli che trasportano armi destinati a l'Ucraina.