1967, Mick Jagger e Keith Richards in tribunale per possesso di droga. "Accolti come eroi" - Video

L'episodio avvenne mesi prima, ma è il 10 maggio 1967 che iniziò il processo. Keith Richards si difese dall'accusa di aver concesso casa sua a Mick Jagger per fumare marijuana. Quest'ultimo fu trovato anche in possesso di anfetamine, insieme a un altro amico. Rilasciati su cauzione la corte li rinviò a giudizio. Jagger se la cavò con una multa e tre mesi di reclusione nella prigione di Brixton, Richards beccò oltre la multa un anno di reclusione a Wormwood Scrubs (La prigione gestita dal servizio carcerario di Sua Maestà). E mentre dentro si parlava di droga, problema più che presente nella vita della band, a Chichester la folla scalpitava per loro. Gli eroi del rock.