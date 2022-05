1989. Il fallito attentato dell'Addaura

L'attentato all'Addaura contro Giovanni Falcone doveva essere una strage. Un filo rosso lo collega alla strage di Capaci. Il pm Luca Tescaroli con i periti Roberto Vassale e Renzo Cabrino portarono in aula le prove: l'ordigno dell'addaura era pronto per uccidere in un raggio di 60 metri. Rainews24, in esclusiva, ha potuto vedere e toccare con mano la scatola di metallo destinata a frantumarsi in mille schegge, per la gran parte letali. L'approfondimento 24 millimetri di Pino Finocchiaro