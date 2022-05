6 maggio di 46 anni fa il drammatico terremoto in Friuli, video commemorativo dei Vigili del Fuoco

La sera del 6 maggio 1976 la terra trema in Friuli, a nord di Udine, e investe 77 comuni coinvolgendo 66.000 abitanti. In pochi secondi muoiono 840 persone, 45.000 rimangono senza tetto. Oggi, i Vigili del Fuoco pubblicano su Twitter questo video per ricordare la tragedia e commemorare l’intervento dei 1500 vigili che subito si sono mossi per portare aiuto e soccorso alla popolazione colpita dal sisma. Tra le vittime anche 4 pompieri, persero la vita in un incidente con l’elicottero.