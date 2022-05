Otto territori di Luhansk sono già in mano russa escluse Severodonetsk e Lysyčans'k - il video

I territori di Luhansk sono ormai occupati dalle truppe russe che continuano ad avanzare. Le due città gemelle di Severodonetsk e Lysyčans'k non sono ancora conquistate ma continuamente bersaglio dei missili. La polizia obbliga i residenti a partire ed è rimasto solo un ponte sul fiume Donec per scappare . I filorussi restano ad aspettare le truppe di Mosca ed i soldati di Kiev gli lasciano delle provviste, ma per gli altri è una lotta contro il tempo per portare via anziani e disabili.