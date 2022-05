9 maggio 1978, a Roma viene trovato il cadavere di Aldo Moro. A Cinisi, in Sicilia, la mafia uccide il giovane Peppino Impastato. Una data simbolo, in cui si ricordano le vittime del terrorismo interno ed internazionale, e come disse il presidente Napolitano nel 2008, 'tutti i caduti per la Patria, per la libertà e per la legalità democratica'.