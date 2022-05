A Che tempo che fa c'è Nadal: così Fabio Fazio incalza il tennista sui riti scaramantici - Video

Ogni volta che gioca ci sono dei riti ai quali il tennista spagnolo non riesce a rinunciare. Fabio Fazio scherza con il campione e mostra le ossessioni in campo del campione: “Ti sistemi le mutande, poi tocchi in sequenza la spalla sinistra, la destra poi il naso, i capelli vanno dietro l'orecchio sinistro, di nuovo il naso e ancora i capelli dietro l'orecchio destro. Così come le bottiglie quando bevi che devono essere allineate. Un lavoro?”. “Un lavoro difficilissimo”, replica Rafael Nadal. “Ti sei mai sbagliato” chiede ancora il conduttore. “Sicuro” risponde il tennista che aggiunge: “Vorrei non farli ma li ho sempre fatti”.