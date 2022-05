A Kharkiv abbattuta la statua di Alexandr Nevsky - Video

A Kharkiv, tornata in mano ucraina dopo il ritiro delle truppe russe, è stata abbattuta la statua dedicata a Alexandr Nevsky, una figura centrale nella cultura russa. Duca di Novgorod nel tredicesimo secolo, ottenne importante vittorie militari nella difesa dello Stato (corrispondente alla parte settentrionale dell'attuale Russia europea) contro svedesi, teutonici e mongoli. Un suo figlio divenne principe di Mosca, dando origine a una dinastia che rese il Granducato un'importante nazione europea. Le sue gesta furono narrate in una cronaca di fine XIII secolo, nel XVI fu canonizzato dalla chiesa ortodossa, a lui sono dedicati un monastero a San Pietroburgo e le cattedrali di Sofia in Bulgaria e di Talinn in Estonia. Nel 1938 Sergej M. Ejzenstejn diresse un film sulla sua vita.