A Kharkiv si cambiano i nomi delle strade che ricordano la Russia

Una delle ovvie conseguenza dell'aggressione russa all'Ucraina è quella di allontanare le due culture nonostante la propaganda di Mosca abbia sempre sostenuto che gli ucraini siano dei russi a tutti gli effetti e che l'operazione speciale doveva liberarli dai nazisti. Ormai il solco culturale è scavato ed il rifiuto ucraino dell'influenza russa passa anche per la toponomastica. A Kharkiv si stanno cambiando i nomi alle strade che in qualche modo ricordano il mondo russo. In questo video Viale Mosca diventa, Viale degli Eroi, dove gli eroi sono quelli della resistenza.