A Mariupol sotto occupazione la vita riprende tra le macerie - Video

Gli abitanti di Mariupol cercano di tornare a una quotidiana normalità dopo che la Russia ha conquistato l'intera città, con la sola eccezione dell'acciaieria Azovstal. In questi giorni si vedono operatori del ministero russo per le Emergenze pulire macerie e fornire ai cittadini acqua e legna da ardere. Un residente, Sergei, racconta agli inviati dell'agenzia Reuters che un carro armato ha colpito il suo appartamento: “E' entrato dalla finestra, ha portato via tutto. I muri tra le stanze, l'arredamento. Si è salvata solo la cameretta dei bambini. Quando sono tornato dal rifugio, ho aperto la casa e l'appartamento non c'era più. È una cosa spaventosa”. In un'altra zona della città una parrucchiera ha ripreso a lavorare per strada.

Mosca ha dichiarato di aver vinto a Mariupol lo scorso 21 aprile, dopo settimane di assedio e bombardamenti. In città vivevano 400 mila persone prima della guerra. Dopo le evacuazioni, si stima ne siano rimasti tra 150 e 170 mila.



(video Reuters)