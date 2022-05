Il video in Time-Lapse: prove generali a Mosca, sfilano i missili nucleari

I preparativi per il 9 maggio, 'Giorno della Vittoria'

Conto alla rovescia per la Parata del Giorno della Vittoria prevista domani, 9 maggio, nella piazza rossa a Mosca. Nel video si vedono in Time-Lapse le prove generali della manifestazione con i soldati in divisa, le bandiere e i veicoli militari.

Secondo i media russi, più di 11.000 soldati prenderanno parte alle manifestazioni per la più grande festa patriottica del calendario russo.