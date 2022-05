A Report l'accoglienza dei migranti in Polonia

Dall'inizio della guerra in Ucraina, circa tre milioni e mezzo di profughi ucraini hanno attraversato il confine con la Polonia. Tanti sono poi andati in altri paesi europei ma circa due milioni di ucraini sono rimasti. La Polonia sta compiendo enormi sforzi per accoglierli. Qui vengono di fatto equiparati ai polacchi, hanno accesso libero all'assistenza sanitaria, al lavoro, alla scuola. Il governo polacco a loro riserva un trattamento completamente diverso rispetto ai migranti siriani, afghani, iracheni che hanno provato ad attraversare il confine con la Bielorussia. L'inchiesta di Report questa sera (lunedì) in prima serata su Rai3