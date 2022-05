A Rubizhne, un missile anti carro colpisce un carro blindato russo - Video

Il BRDM-2, o BTR-40-P2 che viene colpito nel video è un'autoblindo che, dalla sua apparizione nella metà degli anni '60, si è diffuso in grande quantità nei paesi sotto influenza comunista. Si tratta di un carro leggero, progettato anzitutto per la mobilità, poi per la potenza di fuoco.

La città di Rubizhne, nella regione di Lugansk, ha condiviso lo stesso destino di Mariupol. E' stata quasi completamente distrutta, non ci sono edifici che non abbiano subito danni e molte case non potranno essere restaurate.