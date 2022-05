Accuse incrociate: per Mosca è l'Ucraina che ha usato bombe a grappolo in territorio russo

Il gruppo Telegram russo chiamato Военный Осведомитель, “Informatore militare” ha pubblicato questo video in un post in cui si documenterebbe l'utilizzo di bombe a grappolo da parte dell'esercito ucraino in territorio russo. La didascalia infatti dice: "I residenti locali del villaggio di Solokhi hanno vissuto in prima persona l'arrivo delle munizioni a grappolo ucraine MLRS "Uragan" nel loro giardino ed hanno anche girato questo video per documentarne l'impiego". e prosegue: “A seguito dei bombardamenti ucraini, un residente locale di 18 anni è stato ucciso e 8 sono rimasti feriti di varia gravità”. Solokhi si trova appunto in territorio russo a firca 15 chilometri dal confine ucraino.

Gli Ucraini hanno più volte postato video in cui si dimostrava l'utilizzo di bombe a grappolo da parte dell'esercito russo e questa sembra essere una controffensiva mediatica in una guerra che è da sempre combattuta anche a colpi di propaganda.

Le bombe a grappolo sono vietate da una Convenzione Onu del adottata il 30 maggio 2008 a Dublino ed entrata in vigore dal 2010.