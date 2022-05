Giornata dell'Africa. Per battere gli stereotipi #NonServeUnCampione

La guerra al primo posto, quando si parla di Africa, ma lo sport prova a offrirne un'immagine diversa. In occasione dell'Africa Day (25 maggio), Amref Health Africa-Italia, in collaborazione con Osservatorio di Pavia, ha presentato la terza edizione di "Africa MEDIAta", dati e analisi su come e quanto i media italiani raccontano l’Africa e gli africani. Per l’edizione 2022 il focus speciale è dedicato a due eventi sportivi: i Giochi Olimpici di Tokyo e la Coppa d'Africa. Sotto la lente anche i profili social delle squadre di A, per monitorare le tematiche dell’identità e della lotta al razzismo.

"Gli sportivi italiani che hanno discendenza, nascita e storia in Africa, sono in assoluto i migliori portabandiera per combattere il razzismo e l'afrofobia" ha dichiarato Giovanni Malagò, Presidente del CONI - che ha ospitato l'evento di presentazione del report. Nello stesso video-messaggio, Marcell Jacobs – velocista italiano, nato negli Stati Uniti da madre italiana e padre afroamericano, citato nella ricerca Africa MEDIAta – ha dichiarato che nello sport “tutti partono dalla stessa linea di partenza, senza alcuna diversità”.

Accanto al Report, Amref, con il patrocinio del CONI, ha lanciato la campagna "Non serve un campione, per battere gli stereotipi", a cui hanno aderito gli atleti presenti in sala e altri "testimonial speciali", impegnati sul campo e nella vita per questa causa: Giovanni Soldini (navigatore), Raphaela Lukudo (velocista), Alessandro Florenzi (calciatore), Paolo Dal Molin (Olimpico di Atletica Leggera), Max Sirena (skipper e Team Director Luna Rossa Prada Pirelli Team), Giancarlo Fisichella (pilota F1 GT Endurance), Francesco Gambella (canoista), Felix Afena-Gyan (calciatore), Martin Castrogiovanni (rugbista), Daisy Osakue (discobola e pesista), Hervè Barmasse (alpinista).

La campagna - da cui è nato uno spot, realizzato dai registi Marcello e Luca Lucini – sta passando attraverso i canali Rai, grazie al sostegno di Rai per il Sociale, e La7 nella settimana 23-29 maggio.

Link al rapporto “Africa MEDIAta”